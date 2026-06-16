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Van'da manevi atmosferde görsel şölen

Van'da manevi atmosferde görsel şölen

23:0716/06/2026, Salı
IHA
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Van’da Muharrem ayının ikinci gün hilali gökyüzünde belirirken, hilale eşlik eden Venüs, Jüpiter ve Merkür görsel bir şölen oluşturdu. Gün batımının ardından ortaya çıkan ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs, Jüpiter ve Merkür ile birlikte Van semalarında eşsiz bir manzara sundu.

Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü olayı, seyredenleri kendine hayran bıraktı.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem hilalinin gezegenlerle aynı doğrultuda görünmesi, gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşattı.

Muharrem ayının ikinci gün hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür’ün aynı akşam gökyüzünde buluşması, Vanlılara hem manevi hem de görsel açıdan unutulmaz bir gece yaşattı.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilal, manevi atmosferi de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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