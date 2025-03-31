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Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı: Ben ölünce gömmesinler beni toprağa

Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı: Ben ölünce gömmesinler beni toprağa

08:5131/03/2025, lundi
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<p>Ünlü sanatçısı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, sanatçının KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı.</p>
Ünlü sanatçısı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, sanatçının KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı.

Volkan Konak'tan gelen acı haber sonrası; Volkan Konak neden öldü, hastalığı neydi? araştırılmaya başlandı. Sahnede fenalaşan 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı Volkan Konak'ın ölümü sonrası vasiyeti de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Bakanlık, Konak'ın durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Polat Yağcı ise, Volkan Konak için "Sahnede fenalaşmış. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Beyin kanamasından şüpheleniliyor" açıklamasında bulundu.

Konak’ın vefat haberi, sevenleri ve müzikseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

VOLKAN KONAK 'VASİYETİMDİR' DİYEREK AÇIKLAMIŞ

Volkan Konak, 2020 yılında verdiği bir röportajda, ölümünden sonra yapılacak olan işlemlerle ilgili vasiyetini açıklamıştı.

Sanatçının, ölümünün ardından nasıl gömülmek istediğine dair söyledikleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konak, o dönemde yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:

‘Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.’

Volkan Konak bir konserinde ise Nazım Hikmet'in şiirini okurken "Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni" ifadelerini kullanmıştı.

#Volkan Konak
#Vasiyet
#Ölüm

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