Volkan Konak'ın vasiyetindeki ceviz ağacı detayı: Halasının oğlu gözyaşları içerisinde anlattı 'Şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu'

KKTC'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Volkan Konak, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilmek için mezar yeri kazılmaya başlandı.
Konak için bugün öğlen namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde izdiham yaşandı.
Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından vasiyeti yerine getirilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı.
DİKKAT ÇEKEN CEVİZ AĞACI DETAYI
Volkan Konak'ın mezar yerinin hazırlanışı sırasında halasının oğlu Soner Yavuz gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulundu.
Yavuz; ''Türkiye'nin değeriydi, Kuzey'in oğlu derlerdi. Ne Kuzey kaldı, ne Batı, ne Doğu; Volkan tüm Türkiye'nin oğluydu...
Altına gömülmek istediği şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu'' ifadelerini kullandı.
Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.