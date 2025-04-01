Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Volkan Konak'ın vasiyetindeki ceviz ağacı detayı: Halasının oğlu gözyaşları içerisinde anlattı 'Şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu'

Volkan Konak'ın vasiyetindeki ceviz ağacı detayı: Halasının oğlu gözyaşları içerisinde anlattı 'Şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu'

17:021/04/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
<p>Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi.</p>
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart'ta, konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi.

KKTC'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Volkan Konak, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilmek için mezar yeri kazılmaya başlandı.

Konak için bugün öğlen namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından vasiyeti yerine getirilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı.

DİKKAT ÇEKEN CEVİZ AĞACI DETAYI

Volkan Konak'ın mezar yerinin hazırlanışı sırasında halasının oğlu Soner Yavuz gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulundu.

Yavuz; ''Türkiye'nin değeriydi, Kuzey'in oğlu derlerdi. Ne Kuzey kaldı, ne Batı, ne Doğu; Volkan tüm Türkiye'nin oğluydu...

Altına gömülmek istediği şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu'' ifadelerini kullandı.

Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

#Volkan Konak
#Cenaze
#Vasiyet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı 2025: Bugün hangi maçlar var?