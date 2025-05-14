Vücuttaki gizli tehlike: Masum sanılan 3 besin az bilinen bir hastalığı tetikliyor

Belirtiler çok yönlü

Dr. Najja’ya göre, histamin intoleransı çok sayıda ve çeşitlilik gösteren semptomlara yol açabiliyor. Bunlar arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt döküntüleri, burun akıntısı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yer alıyor. Ayrıca bu durum ruh sağlığını da etkileyerek anksiyete, uykusuzluk ve panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.











