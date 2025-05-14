Vücuttaki gizli tehlike: Masum sanılan 3 besin az bilinen bir hastalığı tetikliyor

Yaygın fakat çoğu zaman fark edilmeyen histamin intoleransı, birçok kişiyi sessizce etkiliyor. 2022’nin başlarında şiddetli kaşıntı, uyku bozuklukları ve sosyal hayattan kopuş gibi sorunlarla yaşamı zorlaşan genç kadın, şikâyetlerin ardından hastaneye başvurdu. Beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı: Histamin intoleransı. Dr. Mohamed Najja, özellikle 30’lu yaşlardan sonra kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlığa nelerin sebep olduğunu anlattı.
Histamin intoleransı, sindirim sorunlarından cilt problemlerine kadar çeşitli belirtilerle yaşam kalitesini düşürebiliyor.
2022 yılının başlarında yaşadığı yoğun kaşıntı ve buna bağlı uyku problemleri, iş performansında düşüş ve sosyal hayattan kopuş gibi şikâyetlerle gündelik hayatı zorlaşan genç kadın, sonunda beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı.
Başlangıçta uyuz olduğu düşünülerek tedavi edilen şikâyetler, tedaviye rağmen geçmedi. Mart ayında Avusturya’ya yapılan bir seyahatte, ciltte kanamalara neden olan yoğun kaşıntı krizi sonrası bir dermatoloğa başvuruldu. Ancak asıl neden, daha sonra yapılan testlerle ortaya çıktı: Histamin intoleransı.
Günlük gıdalar tetikliyor
Peynir, çikolata, yoğurt gibi fermente gıdalar, histamin açısından zengin olmaları nedeniyle bu durumu tetikleyebiliyor. Histamin intoleransı olan bireylerde bu tür yiyecekler; kaşıntı, sindirim sorunları, yorgunluk, beyin sisi ve hatta panik atak gibi belirtilere yol açabiliyor.
Dr. Mohamed Najja, bu durumun bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu şu sözlerle belirtiyor: “Histaminler, bağışıklık sistemimizin alerjenlere verdiği yanıtta görev alan kimyasallardır. Ancak vücut bu histamini etkili şekilde parçalayamazsa, alerji benzeri belirtiler ortaya çıkar”
Belirtiler çok yönlü
Dr. Najja’ya göre, histamin intoleransı çok sayıda ve çeşitlilik gösteren semptomlara yol açabiliyor. Bunlar arasında karın ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt döküntüleri, burun akıntısı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yer alıyor. Ayrıca bu durum ruh sağlığını da etkileyerek anksiyete, uykusuzluk ve panik atak gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.
2019 yılında Intestinal Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, histamin intoleransı olan katılımcıların ortalama 11 farklı semptom yaşadığı bildirildi.