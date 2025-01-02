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Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu: 10 kattan fazla büyüyen midesi doktorları bile şaşırttı

Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu: 10 kattan fazla büyüyen midesi doktorları bile şaşırttı

10:592/01/2025, Perşembe
IHA
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Amasya'da yediği katı yemeklerden sonra karnı şişip kusan 65 yaşındaki Hamza Özcan, çocukluğundan bu yana hayatını kabusa çeviren sorundan ameliyatla kurtuldu. Çiftçilikle geçimini sağlayan Özcan'ın, midesinin nadir görülen bir şekilde 10 kattan fazla büyümesi doktorları bile şaşırttı.

Çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren soruna yıllardır çözüm arayan adam çareyi ameliyatta buldu.



10 kattan fazla büyüyen midesi karın boşluğunu sarmıştı

Yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatında çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü. Mide ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.


“Yeniden doğmuş gibi oldum”

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan evli ve 5 çocuk babası Özcan, “Canımın çektiği her şeyi yiyordum. Ama 10 dakika sonra geri çıkartıyordum. Çok rahatsız oluyordum. Ekmek yer gibi hap içiyordum. Şimdi anadan doğmuş gibi oldum” dedi.


Karnı hamile gibi şişmişti

Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, “20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.


Aşırı kilo riskine karşı dikkatli beslenme tavsiyesi

Yıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.

#Amasya
#hastane
#Hamza Özcan

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