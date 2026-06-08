Yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün (8 Haziran) yağmur var mı? Meteoroloji'den Ankara ve birçok ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son raporla Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Son verilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzü hakim olurken; iç, batı ve doğu bölgelerdeki pek çok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 /8 Bugün (8 Haziran) hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Edirne dolaylarında yerel yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise İstanbul’da 27, Edirne ve Bursa’da 31, Kocaeli’de 28 derece ölçülüyor.

2 /8 Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlar hakimken iç kentlerinde yer yer yağışlar etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir’de 34, Denizli’de 35, Afyonkarahisar’da 29 derece.

3 /8 Akdeniz Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar Antalya’da 27, Adana’da 32, Kahramanmaraş’ta 35 derece. Bölgede Salı ve çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

4 /8 İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 28, Eskişehir ve Kayseri’de 27, Sivas’ta 23 derece. Bölgenin Salı gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.

5 /8 Karadeniz Bölgesinin batı kesimlerinde yağışlar etkili olurken bölgenin orta ve doğusunda parçalı bulutlar hakim. Sıcaklıklar ise Bolu’da 26, Samsun ve Trabzon’da 23 derece.

6 /8 Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlar görülüyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Kars’ta 21, Malatya ve Elazığ’da 31, Hakkari’de 26 derece.

7 /8 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise bu dönemde 30 ile 35 derece arasında.