Yeni uygulama resmen başladı: Meydanlarda kilo kontrolü! 81 ilde yapılacak

Şahin, "Danışanlarımız sağlıklı hayat merkezlerine başvurduklarında randevu sistemiyle çalışıyoruz genelde. Randevu oluşturuyoruz ve kendilerini son 3 ay içinde yapılmış kan talihlerini de beraberinde değerlendirerek, kronik hastalıkları da varsa bunları da göz önüne alarak kendilerine uygun beslenme programları hazırlamaktayız. Yaz aylarına giriş yaptığımız bu dönemlerde aslında güzel havayı da değerlendirerek vatandaşlarımızın daha hareketli olmasını, daha sağlıklı beslenmesini olabildiğince kendi şartlarında mümkün oldukça ve herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bizden bilgi ve danışmanlık almalarını öneriyoruz. Obeziteye karşı aslında tüm ülkece bir savaş açmış durumdayız. Umarım bütün topluma ulaşıp faydalı olacağız" şeklinde konuştu.