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Hayat

Yeşilçam’ın duayen oyuncusu İzzet Günay apar topar hastaneye kaldırıldı

13:50 - 28/06/2024 Cuma
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<p>Bodrum'da yaşayan usta oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı.</p>
Bodrum'da yaşayan usta oyuncu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı.

Duayen oyuncu İzzet Günay'dan gelen haber sanat camiasını ve sevenlerini üzdü. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu İzzet Günay, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. İşte usta oyuncu İzzet Günay'ın son sağlık durumu ne?

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Bu sabah saatlerinde arkadaşları ile yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandı ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Usta oyuncu Günay'ın ayak bileğinde zedelenme olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Bir söyleşisinde "Bizim zamanımızın sineması star sinemasıydı. Yani önce oyuncu ve o oyuncunun ne kadar hasılat yapabileceği düşünülürdü.

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Oyuncu, yönetmen ve senaryo şeklindeydi sıralama. O yüzden bize hep doldur boşalt filmler yaptırdılar" diyen İzzet Günay, 1958'de bir gazete ilanıyla sinema hayatına başladı.

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100'den fazla sinema filminde oynadıktan sonra sinemayı bırakan sanatçı, 14 yıl aradan sonra bir filmde (Bay E) oynayıp tekrar sanat hayatından çekildi.

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2004 'te yaptığı bir filmden sonra 2005'te bir diziyle yeniden aktif sanat yaşamına döndü.

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Ödülleri


1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ağaçlar Ayakta Ölür


2009 2.Türk Sineması Sevgi Onur Ödülleri, Vesikalı Yarim Beykent Üniversitesi Kapsamında Düzenlenen Ödülde Türkan Şoray ile birlikte bu ödüle layık görülmüştür.


Aynı zamanda, filmin senaristi Safa Önal, yönetmeni Ömer Lütfü Akad da 2009 Türk Sineması Sevgi ve Onur Ödülleri'nde ödülü almışlardır.

#İzzet Günay
#Yeşilçam
#Hastane
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