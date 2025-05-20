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Yeşilçam'ın usta ismi apar topar ameliyata alınmıştı: Ahmet Mekin'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yeşilçam'ın usta ismi apar topar ameliyata alınmıştı: Ahmet Mekin'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

13:1620/05/2025, Salı
IHA
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Yeşilçam’ın usta ismi 92 yaşındaki Ahmet Mekin, Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada bir çocukla çarpışarak yere düşmüş, kalça kemiği kırılmıştı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Ahmet Mekin'in sağlık durumu belli oldu.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki Cemşit rolüyle hafızalara kazınan 92 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, Balıkesir’de yürürken koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kalça kemiği kırılan usta oyuncu, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. 

Operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Ahmet Mekin sağlık durumunu açıkladı

Usta sanatçı, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

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