Yumuktepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı'na ait yeni bulgulara ulaşıldı: Mimaride kerpiç kullanımına rastlandı

Erken Tunç Çağı'na ait yiyecek hazırlama ve pişirme alanı ortaya çıkarıldı





Höyükte Erken Tunç Çağı'na (milattan önce 3000-2000 yılları) ilişkin elde edilen bilgilere değinen Ulaş, şunları kaydetti:

"Diğer önemli bir bulgumuz, Yumuktepe Höyüğü'nün en az bilinen Erken Tunç evresine ilişkin oldu. Erken Tunç evresi daha önce höyüğün kuzeybatısındaki çok dar alanda tespit edilmişti. Güney yamaç açmasında ise daha önce Erken Tunç Çağı'na ilişkin belli belirsiz çukurlar bulunmuştu, hangi amaçla yapıldığı anlaşılamamıştı ama burada 16. tabakanın hemen altında Erken Tunç Çağı'na ait bir yapı katı tespit ettik. Bu yapı katında at nalı şeklinde ocak ile bir tandır fırınının parçası ve siloya ulaştık. Aynı zamanda alanda kırık öğütme taşları, buğday, mercimek ve menengiç gibi bazı tarımsal ürünler bulduk. Buranın Erken Tunç Çağı'na ait yiyecek hazırlama ve pişirme alanı olarak kullanıldığını düşünüyoruz."