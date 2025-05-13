Zamana karşı '30 dakikalık' yolculuk: Kalp krizi geçiren adam kurtarıldı

Şahin, Çaykara'nın yaylasına en yakın anjiyo yerinin Trabzon merkezde olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Onun için karadan ulaşım hasta içi gerçekten problem olabilirdi. Kalp krizi, damar tıkanıklığı için en kısa sürede, dakikalar içerisinde damarın açılması gerekiyor. Hasta ambulansla alınabilirdi. Önce Çaykara'ya oradan buraya ama bu saatler sürerdi. İşte imkanlar olunca hasta olduğu yerden helikopterle alındı ve yarım saat sürmeden hastanemize ulaşmıştı."





Hastanın helikopterle geldiği bilgisi üzerine kendilerinin de müdahale için hazır beklediklerine işaret eden Şahin, "Durumunun kritik olduğunu az çok biliyorduk. Acile ulaştıktan sonra da zaten anjiyoya almamız çok kısa sürdü. Hakikaten tansiyon ve nabzı bayağı düşüktü. Hızlıca anjiyoda baktık. Sağ damarı tamamen tıkalıydı. Ona müdahale edip açtıktan sonra zaten hızlıca kliniği de düzeldi." diye konuştu.





Şahin, göğüs ağrısının ciddi bir sağlık problemine işaret edebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Genelde çok şiddetlidir. Hastalar bunu ilk defa yaşıyor olabilir. Beklememek lazım. Mümkün olan en kısa sürede 112 ile irtibata geçip, kendi imkanlarımızla gitmekten ziyade 112'yi çağırıp, sağlık personeli eşliğinde hastaneye götürmeniz çok daha kıymetlidir. Çünkü bu kısa süre içerisinde ciddi hayat tehdit eden ritim bozuklukları olabilir. Hastamızda da gördüğümüz şekilde bir an önce 112 sağlık ekibiyle temas kurmak lazım. Ambulans helikopter çok büyük bir nimet. Onun sayesinde hastamız belki hayatta kaldı, belki daha ciddi bir kalp krizini kısa sürede müdahale edildiği için atlatmış oldu.