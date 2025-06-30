Zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesini çaldılar: Sokaklarda emekleyerek geziyor

Anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.





Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. ‘Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.







































