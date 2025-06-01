Zirai don zararı sonrası kiraz hasadı başladı

Kış aylarında etkili olan don afetinden olumsuz etkilenen kirazda rekoltenin düştüğünü ifade eden çiftçi İsa Kılınç, "30 dönüm arazimizde yaklaşık 150 kiraz ağacı var. Kiraz ağaçları dikildikten sonra 5 yıl içinde meyve veriyor. Yaklaşık 10-15 yıl meyvesini alabiliyorsunuz, ondan sonra zaten ağaç kendi ömrünü tamamlıyor. Verim iyi olursa mevsim şartları uygun giderse 10 tonun üzerinde ürün hasat ediyoruz ama bu yıl çok düşük. Hem don hem kuraklık etkiledi."dedi.