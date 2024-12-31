1 Ocak’ta toplu taşıma araçları (metro, metrobüs, marmaray, izban, başkentray) ücretsiz mi? Beklenen açıklama Bakan Uraloğlu'ndan geldi

1 Ocak Resmi tatilde toplu taşıma araçlarını kullanacaklar toplu ulaşım araçlarının bedava olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, 1 Ocak'ta metro, metrobüs, marmaray, izban ve otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma araçları bedava mı olacak?
Yeni yılın ilk günü resmi tatili dışarda geçirerek güzel hava değerlendirmek isteyenler 1 Ocak toplu taşıma ücretli mi, ücretsiz mi sorgulamalarına hız kazandırdı. İzmir, Ankara, İstanbul'da 1 Ocak ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak İETT, otobüsler, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte Resmi Gazete kararı.
1 Ocak’ta toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Başkentray, Marmaray İZBAN yılbaşında bedava mı olacak?
Karara göre, 1 Ocak 2025'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.
1 Ocak’ta marmaray, tramvay, metro ücretsiz mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, "28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerini kullandı.
Metro seferleri saat kaça kadar var?
Metro İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak.
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yine, yılbaşı gecesinde tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.