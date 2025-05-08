Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başladığının müjdesini vermişti. Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2025 Milli Eğitim Akademisi 10 bin öğretmen atama tarihleri...

1 /4 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla sona erdi. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuru yapan adaylar, sonuçları öğrendi. Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Akademisi'nde yapılacak 10 bin öğretmen ataması için tarihler merak kazandı.

2 /4 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

3 /4 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınav mülakat merkezleri, atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı. MEB'den yapılan atama sonuçları açıklamasında "Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak." ifadeleri yer aldı. Mülakat yerleri belli olduğunda haberimize eklenecektir.



