10. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 10. Yargı Paketi'nde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı?

Öte yandan af yasası beklentisine dair, eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak bir çalışma yapılabileceği ancak bunun bir af olmadığı Bakan Tunç tarafından ifade edildi. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş olanlar yararlanamamıştı.