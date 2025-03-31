1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi farkı hangi gün yatacak?

Emeklilere bayram öncesi ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak yasal süreç tamamlanmadan önce yapılan ödemelerde emeklilerin hesaplarına 3 bin TL yatırılmıştı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık aylığı hak sahipleri, kalan 1000 TL fark ödemesinin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla bekliyor.

1 /6 Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi fark ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesi sonrası, emeklilere ilk etapta 3 bin TL ödeme yapılmıştı. Gözler, kalan 1000 TL’lik fark ödemesinin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul, yetim maaşı ve yaşlılık aylığı alan toplam 15,5 milyon hak sahibi fark ödemesinden yararlanacak. SGK’nın ödeme takvimi açıklanır açıklanmaz detaylar paylaşılacak.

2 /6 4 BİN LİRANIN 3 BİN LİRASI EMEKLİLERE ÖDENDİ Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

3 /6 SGK tarafından açıklanan takvimle birlikte ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlandı.

4 /6 RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

5 /6 Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.