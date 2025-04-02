1000 TL emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) ikramiye ödemesi...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri için takvimi belirledi. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3.000 TL ikramiye yatırılmıştı. Ancak eksik kalan 1.000 TL'lik fark ödemesi için tarih netleşti. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaşlarını her ayın 17-26’sı arasında alan emekliler, fark ödemelerini hesaplarında görecek. Ödemeler, belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak.

1 /5 Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik kalan 1.000 TL’lik fark ödemelerinin tarihlerini duyurdu. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaşlarını her ayın 17-26’sı arasında alan emekliler için fark ödemeleri, belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. İşte, SGK tarafından açıklanan emekli bayram ikramiyesi fark ödeme takvimi…

2 /5 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ TARİHİ BELLİ OLDU! Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri farkının ödeneceği tarihi duyurdu.

3 /5 İşte, o tarihler: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2025 Bayram öncesinde milyonlarca emekli 3.000 TL'lik ikramiyeyi hesaplarına almıştı. Şimdi ise, eksik kalan 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı ödemeleri yapılacak.

4 /5 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin merakla beklediği tarihleri açıkladı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: