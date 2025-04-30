2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ





2025 yılı için engelli öğretmen atamaları kapsamında 1381 kontenjan ayrılmıştı. Engelli öğretmen adaylarının başvuru işlemleri 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Ön başvurusu onaylanan adaylar, yerleştirmelerle ilgili son gelişmeleri dikkatle takip edildi. 30 Nisan Çarşamba günü yapılan atama kurasında 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi.