Engelli öğretmen alımı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. 1381 atama açıklandı hayırlı uğurlu olsun 1 eylül itibariyle görevlerine başlayacaklar Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir. Peki, Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte 2025 MEB engelli öğretmenlerin göreve başlama tarihi.
2025 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2025 yılı için engelli öğretmen atamaları kapsamında 1381 kontenjan ayrılmıştı. Engelli öğretmen adaylarının başvuru işlemleri 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Engelli öğretmen atamaları ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada tamamlandı. Ön başvurusu onaylanan adaylar, yerleştirmelerle ilgili son gelişmeleri dikkatle takip edildi. 30 Nisan Çarşamba günü yapılan atama kurasında 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi.
ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLİR?
Engelli öğretmen alımı sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.