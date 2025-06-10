15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Haziran 2025: Sözlü sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında, sözlü sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin sözlü sınavlarının Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde uygulanacağı belirtildi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Peki sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.







