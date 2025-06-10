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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Haziran 2025: Sözlü sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Haziran 2025: Sözlü sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

21:1510/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav tarihleri duyurulmuştu. Sözlü sınava katılacak adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sınav uygulama takvimi.

15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında, sözlü sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin sözlü sınavlarının Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde uygulanacağı belirtildi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak. Peki sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.



SÖZLÜ SINAVLARIN DÜZENLENECEĞİ İLLER

Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.


15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI


Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.


Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.


Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.


Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek. Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız


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