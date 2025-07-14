15 Temmuz, Türkiye'de her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmakta ve resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 2016 yılında yaşanan hain FETÖ darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi ve birlikteliği simgelemektedir. Ülke genelinde 15 Temmuz'da, demokrasi şehitlerini anmak ve milli birliği pekiştirmek amacıyla çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları kapalı olmakla birlikte, özel sektörde de birçok iş yeri tatil yapmaktadır. Peki 15 Temmuz’da otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapur ücretsiz mi? İşte, toplu taşıma araçları için alınan kararın detayları.