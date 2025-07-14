15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, yurt genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu özel günde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Peki, 15 Temmuz Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, Başkentray, İZBAN ve vapurlar bedava mı?
15 Temmuz, Türkiye'de her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmakta ve resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 2016 yılında yaşanan hain FETÖ darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi ve birlikteliği simgelemektedir. Ülke genelinde 15 Temmuz'da, demokrasi şehitlerini anmak ve milli birliği pekiştirmek amacıyla çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları kapalı olmakla birlikte, özel sektörde de birçok iş yeri tatil yapmaktadır. Peki 15 Temmuz’da otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ve vapur ücretsiz mi? İşte, toplu taşıma araçları için alınan kararın detayları.
15 Temmuz’da toplu taşıma bedava mı?
15 Temmuz resmi tatil olarak kutlanıyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Salı günü yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 15 Temmuz’da toplu taşıma araçlarını kullanacaklar için beklenen açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yolcularını gün boyunca ücretsiz taşıyacak.
İstanbul’da 15 Temmuz Salı günü Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve vapurlar bedava mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise, İstanbul genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz olacağını duyurdu. Bu karar doğrultusunda, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurları da 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması yeterli olacak.
İzmir’de 15 Temmuz Salı günü Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve vapurlar ücretsiz mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları Salı günü yarı yarıya indirimli olacak.
Ankara'da toplu taşıma 15 Temmuz Salı günü bedava mı?
Resmi Gazete’de yer alan karara göre 15 Temmuz Salı günü Başkentray ücretsiz olacak. ABB'den henüz toplu taşıma araçlarına ilişkin açıklama gelmedi.