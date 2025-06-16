2025 ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM: Temmuz'da asgari ücret ve emekli zammı gelecek mi? Resmi açıklama

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete, emeklilere zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Güler, şu yanıtı verdi:





Temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK... Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir.





Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söylememin veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir.



