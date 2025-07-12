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2025 DGS için geri sayım başladı: 2025 Dikey Geçiş Sınavı bu yıl ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2025 DGS için geri sayım başladı: 2025 Dikey Geçiş Sınavı bu yıl ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:0512/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İki yıllık ön lisans eğitimlerini tamamlayarak dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce aday, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sınava katılım sağlayacaklar, hangi okulda sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte DGS sınav tarihi bilgisi...

DGS NE ZAMAN 2025?

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) tarihini resmi olarak duyurdu. Takvime göre, DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir yetenek testi uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor.

2025 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda izlediği takvime bakıldığında, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, 10 Temmuz 2025 tarihinde sınav yerlerinin duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle edinebilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?


DGS sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI


DGS KAÇ SORU SORULACAK?


DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır.


Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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