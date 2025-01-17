25 Ocak 2025 ve ona yakın tarihlerde gökyüzünde görsel şölen yaşanacak. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, gökyüzünde aynı anda hizalanarak büyüleyici bir manzara sunacak. NASA'nın 'Gezegen geçidi' olarak ifade ettiği bu olayın bazı yabancı kaynaklarda tek bir günle sınırlı olmayacağı, Ocak ayı boyunca gözlemlenebileceği ifade ediliyor. Peki gezegen geçidi Türkiye'de izlenebilecek mi?
Güneş sistemindeki 6 gezegen 25 Ocak tarihinde yan yana gelerek görsel bir şölen sunacak. Gökyüzü meraklılarını büyüleyecek bu astronomik olayda Merkür ve Jüpiter'in güneşe yakın olması nedeniyle çıplak gözle zor görüleceği belirtiliyor.
Uranüs'ün dürbün ile Neptün'ün ise teleskopla daha rahat izlenebileceği belirtiliyor. Peki gezegen geçidi ne demek? Türkiye'den ne zaman izlenebilecek?
GEZEGENLER NE ZAMAN HİZALANACAK, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
25 Ocak 2025 ve ona yakın tarihlerde, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek astronomik bir olay gerçekleşecek. Altı gezegen, Venüs’ten Neptün’e kadar, aynı anda gece gökyüzünde hizalanarak eşsiz bir görsel şölen sunacak.
Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek. En iyi gözlem zamanı, gün batımından hemen sonra olacak.
Hizalanma, dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.
OCAK AYI BOYUNCA ÇIPLAK GÖZLE GÖREBİLECEĞİNİZ 4 GEZEGEN VAR
Venüs ve Satürn: Gün batımından hemen sonra parlayacaklar. Özellikle 17-18 Ocak tarihlerinde bu iki gezegen, “kavuşum” adı verilen bir yakınlaşma yaşayacak ve birbirine yakın görünecek.
Jüpiter: 17-25 Ocak arasında parlak bir yıldız gibi görünecek ve teleskopla ayrıntıları daha net gözlemlenebilecek.
Mars: Kızıl gezegenin karakteristik kırmızı rengini de 17-25 Ocak arasında görebilirsiniz.
Ancak Uranüs ve Neptün sönük oldukları için, bir teleskop yardımı olmadan görmek mümkün değil.
MERKÜR'DE GÖRÜNEBİLİR OLACAK
Bu hizalanma sırasında kısa bir süre için Merkür de görülebilecek. Ancak Merkür, Satürn ve Neptün gün batımına yakın güneş ışığı tarafından gizlenebilir, bu yüzden tüm gezegenleri aynı anda görmek oldukça zor olacak. Mart ayına kadar bu üç gezegen Güneş’e daha da yaklaşarak görünürlüğünü kaybedecek.
NEREDEN İZLENMELİ
Geniş ufuk görüşüne sahip bir alan seçmek, tarlalar ya da kıyı şeritleri gibi açık bölgelerde bulunmak gözlem şansınızı artıracaktır. Şehir ışıklarından ve görüşü engelleyebilecek dağlar veya ormanlardan kaçınılması tavsiye ediliyor.
NASA’DAN AÇIKLAMA
Bu 4 gezegen gökyüzünde geniş bir açıyla sıralanmış gibi görünecek, ancak NASA’nın açıkladığı gibi, bu olay çok yeni veya olağanüstü değil. Gezegenler her zaman güneş sisteminin ekliptik düzlemini takip eder.
Dolayısıyla gökyüzünde her zaman bir çizgi boyunca hareket ederler. Bu çizgi, güneşin ve ayın yolu ile aynı hat… Nadir görülen bu tür “çoklu gezegen” dönemleri, sadece birden fazla gezegeni görmek için fırsat veriyor.
GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?
"Gezegen geçit töreni" olarak bilinen bu göksel etkinlikte Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem bir gösteriyle sıralanacak.
Bu nadir görülen bir astronomik olgu. Dünya açısından bakıldığında, birden fazla gezegen gökyüzünde birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçit töreni gerçekleşir.
Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel gösteri yaratacak kadar yakın olacaklar.