GEZEGENLER NE ZAMAN HİZALANACAK, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?





25 Ocak 2025 ve ona yakın tarihlerde, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek astronomik bir olay gerçekleşecek. Altı gezegen, Venüs’ten Neptün’e kadar, aynı anda gece gökyüzünde hizalanarak eşsiz bir görsel şölen sunacak.





Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek. Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek. En iyi gözlem zamanı, gün batımından hemen sonra olacak.





Hizalanma, dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.























