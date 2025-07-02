2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? Bütünleme (telafi) sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2025 Bahar Yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı tarihlerini ve sınav yerlerini merak ediyor. Sınav merkezi tercih işlemleri 22 Haziran 2025’te sona erdi ancak sınav yerleriyle ilgili son durum hala gündemde. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? Bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? İşte güncel bilgiler…

1 /5 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav merkezi tercihleri 22 Haziran tarihinde tamamlandı. Sınava girecek adaylar şimdi sınav giriş belgesiyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte güncel bilgiler ve son gelişmeler.

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AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Şu ana kadar İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF bütünleme sınavı yerleri resmî olarak duyurulmadı.



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AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? Başlangıçta 12-13 Temmuz 2025 olarak planlanan sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakıştığı için erteleme kararı alındı.



4 /5 Yeni sınav tarihleri şu şekildedir: AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı: 19-20 Temmuz 2025 Bu değişiklikle öğrencilerin sınav günlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

