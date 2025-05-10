2025 (STS-Öğretmenlik) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? STS ÖSYM soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar soru ve cevapların yayınlanmasına odaklandı. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı 2025 (STS-Öğretmenlik) soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

1 /5 ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların katılacağı STS-Öğretmenlik Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak.

2 /5 Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 2025 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 10 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.





3 /5 Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 2025 saat kaçta?

Seviye Tespit Sınavı 2025-STS Öğretmenlik sınavı saat 13:45'te uygulanacak.

4 /5 Seviye Tespit Sınavı (STS-Öğretmenlik) 2025 kaç soru sorulacak?

Sınav, saat 13.45'te başlayacak, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. 165 adayın katılacağı sınavda 44 görevli yer alacak.