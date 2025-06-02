2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?





YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 YKS’ye girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı geliyor. ÖSYM uygulamalarına göre, bu belgeler genellikle sınavdan 10-15 gün önce adayların erişimine sunuluyor. Bu da Haziran ayının ilk haftasını işaret ediyor.

Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınava giriş belgelerini alabilecek.







