2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? Giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın büyük heyecanla beklediği 2025 YKS maratonu yaklaşıyor. Peki TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler belli mi? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Giriş belgeleri nasıl alınacak? İşte detaylar...
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl da üç oturum şeklinde iki güne yayılarak yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava katılacak adayların sınav merkezi, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgelerini henüz erişime açmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025 YKS’ye girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı geliyor. ÖSYM uygulamalarına göre, bu belgeler genellikle sınavdan 10-15 gün önce adayların erişimine sunuluyor. Bu da Haziran ayının ilk haftasını işaret ediyor.
Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınava giriş belgelerini alabilecek.
2025 YKS HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 YKS şu şekilde uygulanacak:
- 21 Haziran 2025 Cumartesi: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
- 22 Haziran 2025 Pazar: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)
Sınavın her oturumu için adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
YKS sınav giriş belgesi, adaylar için büyük önem taşıyor. Bu belgede şu bilgiler yer alacak:
- Adayın adı soyadı ve fotoğrafı
- Sınavın yapılacağı okul, bina, salon ve sıra numarası
- Sınav tarihi, saati ve oturum türü
- Sınav kuralları ve özel uyarılar
Sınav günü, adayların bu belgeyi yanlarında bulundurması zorunlu. Ayrıca geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerli pasaport) olmadan sınava giriş yapılamayacak.