İstanbul 6.2 şiddetindeki depremle sarsıldı. Prof. Dr. Naci Görür depreme dair açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından deprem uzmanlarının yorumları ilgiyle yakından takip ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür stanbul'da depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı, ne zaman olacak? İşte detaylar.
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da depreme ilişkin, "Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor" dedi. Prof. Dr. Celal Şengör ise, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur" yorumunu yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir de "Fay eğer parça parça bu tarz depremlerle kırılırsa büyük İstanbul depreminin oluşma olasılığı azalır. Gerçekleşme olanağı azalır. Çünkü kırılacak fay kalmaz" dedi.
"İstanbul depremini daha da öne çekti"
Görür'ün X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
AZİZ MİLLETİMLE DERTLEŞME: Bir rkez daha dikkatlerinize sunmayı görev ekledim. 1-İstanbul depremi olacak (Marmara Depremi) 2-Bu son 23 Nisan depremleri İstanbul depremini daha da öne çıkardı 3-Millet olarak fay ve deprem olcak mı olmayacak mı konuşmayalım 4- Bizim için önemli olan DEPREM DİRENÇİ kentler yaratmaktır. Depremleri minimum hasarla atlatalım. İnsanlarımız ölmesin 5-Bilim insanlara dağılsın ve bilimin adına duralım. 6-Bir bilim insanının evrensel kapsamlı araştırma yapan, veri toplayan, veriye göre mükemmelleşen, vardığı sonuçlar uluslararası konferanslarda sunan ve uluslararası dergilerde yayınlayan insandır. Sanıldığı gibi onun başlığını taşıyan bilimadamı değil. Saygılarımla.
"BUNLAR MARMARA’DA BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK DEPREM DEĞİL"
Prof. Dr. Naci Görür, 14:14'te sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir" dedi.
EVLERE GİRİLMELİ Mİ?
Prof. Dr. Görür sıkça gelen sorulara cevap olarak, "Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmryin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.