Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok şehirde toplu taşıma ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor. Peki, Türkiye'nin en büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum nasıl? 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? Gelin birlikte inceleyelim.

1 / 5 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma bedava mı olacak?

2 / 5 30 Ağustos’ta İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu taşıma araçları (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur vb.) ücretsiz olarak hizmet verecek. Yani İstanbul'da yaşayan veya ziyaret eden herkes, bu özel günde toplu taşımayı rahatlıkla kullanabilecek.

3 / 5 İBB'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

4 / 5 30 Ağustos’ta Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos'ta vatandaşlara güzel bir sürpriz yapıyor. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak. Başkent sakinleri ve ziyaretçileri, toplu taşıma ile şehir içinde rahatça gezebilecekler.