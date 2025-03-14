Emekli bayram ikramiyelerinde %33’lük artışı içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4’er bin TL ikramiye alacak. 15.5 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar ile yaşlılık aylığından faydalananlar da ikramiyeden yararlanacak. Ödemeler, maaş alınan bankalar aracılığıyla ve tahsis numarasına göre hesaplara aktarılacak. 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ödeme takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

1 /7 Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen ikramiyeler, 2025'te %33 artışla 4 bin TL’ye çıkarıldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre ikramiyeler, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak.

2 /7 KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraolmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

3 /7 BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

4 /7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

5 /7 Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

6 /7 SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.