Kamu işçilerine 2024 yılı tediye ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde iki taksit halinde yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin ilk yarısı 14 Haziran’da ödenecek. Diğer yandan kamu işçilerine ödenmesi beklenen ikramiye ödemeleri için takvim de merak ediliyor. İşte güncel takvim...

1 / 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi takvimini duyurdu. 16 milyon emekli bu ikramiyelerden yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler, maaş ödeme takvimine göre yapılacak. İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

2 / 10 Kamu işçilerine 2024 yılı tediye ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit olarak yapılması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 / 10 Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

4 / 10 Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

5 / 10 KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMELERİ DE BAYRAM ÖNCESİNDE Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu.

6 / 10 Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

7 / 10 Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

8 / 10 KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK? Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek.

9 / 10 İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak.