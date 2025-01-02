81 İLDE 77.477 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞKUR listeyi paylaştı: Hemşire, ön muhasebeci, aşçı, şoför...

İŞKUR, yüzlerce farklı branşta binlerce personel alımı için açık iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında istihdam fırsatları sunan İŞKUR, en fazla alımı İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde gerçekleştiriyor.