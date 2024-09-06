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Okulların ilk günü toplu taşıma herkese ücretsiz olacak: 9 Eylül Pazartesi bedava ulaşım hangi saatleri kapsıyor?

14:57 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 14:58 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi?</p>
9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi?

Okullar eylülde günü açılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılacak. Okullar ilk günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağına merak konusu oldu. Peki Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçları bedava mı?

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Pazartesi günü okullar açılıyor. Okullarda binlerce öğrenci için 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılacağı ilk günü toplu taşımayı tercih edecek olanlar İETT, otobüs, metro, metrobüs ve tramvayın ücretsiz olup olmayağını merak ediliyor. 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz mi? Okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı? İşte konuyla ilgili olarak İBB açıklaması...

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9 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İstanbul genelindeki İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları, öğrenciler ve veliler için ücretsiz hizmet verecek.

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

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Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

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Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.

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Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

#9 Eylül Pazartesi
#Ücretsiz toplu taşıma
#İstanbul
2 saat önce
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