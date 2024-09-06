Okullar eylülde günü açılıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılacak. Okullar ilk günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağına merak konusu oldu. Peki Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçları bedava mı?
Pazartesi günü okullar açılıyor. Okullarda binlerce öğrenci için 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılacağı ilk günü toplu taşımayı tercih edecek olanlar İETT, otobüs, metro, metrobüs ve tramvayın ücretsiz olup olmayağını merak ediliyor. 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz mi? Okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı? İşte konuyla ilgili olarak İBB açıklaması...
9 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 9 Eylül Pazartesi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İstanbul genelindeki İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları, öğrenciler ve veliler için ücretsiz hizmet verecek.
Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.
Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.
Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.