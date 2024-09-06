Pazartesi günü okullar açılıyor. Okullarda binlerce öğrenci için 9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılacağı ilk günü toplu taşımayı tercih edecek olanlar İETT, otobüs, metro, metrobüs ve tramvayın ücretsiz olup olmayağını merak ediliyor. 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz mi? Okulun ilk günü toplu taşıma bedava mı? İşte konuyla ilgili olarak İBB açıklaması...