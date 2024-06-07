9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 7 HAZİRAN 2024: 9. Yargı paketi maddeleri, ne zaman çıkacak ve içeriği neler, ceza indirimi var mı?

"9. Yargı paketi maddeleri, ne zaman çıkacak ve içeriği neler, ceza indirimi var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı ile beraber 9. Yargı Paketi af yasası son dakika haberleri mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almayı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin görüşüleceği belirtildi. Meclis'te çalışmaları süren 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri 7 Haziran tarihinde öne çıkan konulardan biri olması bekleniyor. Peki 9. Yargı paketi maddeleri, ne zaman çıkacak ve içeriği neler, ceza indirimi var mı?
9. Yargı Paketi ile ceza indirimi olacak mı, sorusu TBMM çalışmaları ile 28 Mayıs 2024 tarihinde takip ediliyor. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği netlik kazanmaya başladı. Adalet Bakanlığı 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeler haziran ayında da takip ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi devam ediyor. Peki 9. Yargı paketi maddeleri, ne zaman çıkacak ve içeriği neler, ceza indirimi var mı?
9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısı'nda , hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapıldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin görüşüleceği belirtildi. 1 Mart yerel seçimleri ve bayram nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1.5 ay ara veren TBMM, 16 Nisan Salı günü açıldı.
Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE?
İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”
KADINLARIN BEKARLIK SOYADINA VİZE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya fenomenleriyle gündeme gelen denetimli serbestlik ve adli kontrol kararlarına yönelik bir soruya ilişkin de şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:
“Adli tıp bağımsız bilirkişi kurumumuz, dolayısıyla orada raporları verecek olanlar da yetkin kişiler, kurul halinde çalışıyorlar. Adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda hakimlerimizin, savcılarımızın verdiği kararlar söz konusu oluyor. Kişilerin talepleri olabilir ama bu talepler hukuki midir değil midir, adli tıbbın raporları bu konuda ne diyor, tüm bunlar hepsi değerlendirilerek yargımız tarafından verilecek kararlar. Son zamanlarda özellikle gerek suç gelirlerinin aklanması noktasında diğer mafya ve çetelerle mücadele anlamında emniyetimizin ve yargımızın önemli mücadelesi var. Bu mücadele 22 yıldan bu yana özellikle hükümetimizin, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik şer şebekeleriyle, çetelerle mücadelesini hep beraber başından beri takip ediyoruz.”
Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını dile getirdi.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek. Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek
KADINLARIN BEKARLIK SOYADINA VİZE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya fenomenleriyle gündeme gelen denetimli serbestlik ve adli kontrol kararlarına yönelik bir soruya ilişkin de şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:
“Adli tıp bağımsız bilirkişi kurumumuz, dolayısıyla orada raporları verecek olanlar da yetkin kişiler, kurul halinde çalışıyorlar. Adli tıbbın vereceği raporlar doğrultusunda hakimlerimizin, savcılarımızın verdiği kararlar söz konusu oluyor. Kişilerin talepleri olabilir ama bu talepler hukuki midir değil midir, adli tıbbın raporları bu konuda ne diyor, tüm bunlar hepsi değerlendirilerek yargımız tarafından verilecek kararlar. Son zamanlarda özellikle gerek suç gelirlerinin aklanması noktasında diğer mafya ve çetelerle mücadele anlamında emniyetimizin ve yargımızın önemli mücadelesi var. Bu mücadele 22 yıldan bu yana özellikle hükümetimizin, milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik şer şebekeleriyle, çetelerle mücadelesini hep beraber başından beri takip ediyoruz.”
Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi’nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını dile getirdi.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.