Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim süreci devam ediyor. Başkan Biden’ın yarıştan çekilmesinin ardından yerine geçen Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışında son durum ne? Salıncak eyaletler hangi adayı destekliyor? ABD'de Trump-Harris yarışında son durum ne?
ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlere ilişkin ankette, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in gerisinde kaldı. Peki ABD başkanlık seçimini kim kazanır? Trump mı Kamala Harris mi?
Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in performansı eski anketlere kıyasla gelişme gösterdi.
Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Donald Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.
Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.
Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.
Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Ortadoğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.
The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.
2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak olan 60. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimidir. Her eyaletteki ve Columbia Bölgesi'ndeki seçmenler, dört yıllık bir dönem için bir başkan ve başkan yardımcısı seçecektir.
Bu seçimin galibinin, 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlaması planlanmaktadır. Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacaktır.