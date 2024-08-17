AÖL kayıt yenileme, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine artık kısa bir süre kalmasıyla yakından takip ediliyor. Liseyi açıktan tamamlamak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak olan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme takvimini araştırıyor. MEB'in yayımlayacağı AÖL kayıt kılavuzu ile kayıt yenileme ücretleri de netleşecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar?