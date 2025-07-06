Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dağılımı: Hangi Parti Çoğunlukta?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Zeydan Karalar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Zeydan Karalar’ın gözaltına alınmasıyla birlikte Adana büyükşehir belediye meclisi üye sayısı merak konusu. Peki Adana büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide? İşte Adana büyükşehir belediyesi meclis dağılımı.
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.
Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger gözaltına alındı.
Zeydan Karalar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Zeydan Karalar’ın gözaltına alınmasıyla birlikte Adana büyükşehir belediye meclisi üye sayısı merak konusu. Peki Adana büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide? İşte Adana büyükşehir belediyesi meclis dağılımı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı, hangi parti önde?
Yeni dönemde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP 45 sandalyeye sahip. Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti ve MHP'de ise dağılımda; AK Parti 12 sandalye, MHP ise 16 sandalyeye sahip.
Yeniden Refah Partisi 2, İYİ Parti 1 meclis üyesi çıkarırken, Saimbeyli'de ise seçimi kazanan bağımsız belediye başkanı Mahmut Dal ve yine Saimbeyli'den 1 bağımsız meclis üyesi büyükşehir meclisinde bulunmakta.