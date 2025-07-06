Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Dağılımı: Hangi Parti Çoğunlukta?

CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.