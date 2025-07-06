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Adıyaman belediye meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk kimde, hangi partide?

Adıyaman belediye meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk kimde, hangi partide?

13:156/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bazı belediyelere yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Tutdere’nin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasıyla birlikte Adıyaman belediye meclisi üye dağılımı merak konusu oldu. Peki Adıyaman belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Adıyaman Belediyesine gelen polis ekipleri de belediye çevresinde güvenlik önlemi alıp binada arama yaptı.

Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin kimlik kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde içeri alındığı görüldü. Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutdere’nin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasıyla birlikte Adıyaman belediye meclisi üye dağılımı merak konusu oldu. Peki Adıyaman belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide?


Adıyaman Belediye Meclisi üyelerinin dağılımı

Adıyaman Belediye Meclis üyelikleri için yapılan oyların sonuçlarına göre meclis dağılımı şöyle sıralandı:


CHP meclis üye sayısı 18

AK Parti meclis üye sayısı 9

Yeniden Refah meclis üye sayısı 2

#Adıyaman belediyesi
#Adıyaman belediye meclis üye sayısı
#Abdurrahman Tutdere
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