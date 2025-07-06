Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin kimlik kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde içeri alındığı görüldü. Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutdere’nin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasıyla birlikte Adıyaman belediye meclisi üye dağılımı merak konusu oldu. Peki Adıyaman belediye meclisinde çoğunluk kimde, hangi partide?