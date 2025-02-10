Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerini altında seyrederken birçok ilde de kar yağışı etkili oluyor. Afyonkarahisar, Kars, Zonguldak ve Kastamonu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 11 Şubat Salı Afyonkarahisar, Kastamonu, Zonguldak, Kars merkez ve ilçelerinde okular tatil mi? Yarın okul var mı, Valiliklerden açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili olmakta. Kar yağışı sonrası il ve ilçelerdeki kar tatili kararı Valilikler tarafından açıklanmakta. Peki, Yarın 11 Şubat Salı günü Afyonkarahisar, Kastamonu, Zonguldak, Kars’ta okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Diyarbakır, Mardin, Çanakkale'nin doğu kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli ve Antalya'nın batı ve doğu kıyıları yağış alacak.
Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ancak iç bölgelerle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Akdeniz kıyılarında yağmur etkili olurken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde de yağmur bekleniyor.
Kastamonu’da yarın okullar tatil mi?
Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmişti. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçede 5 köy yolu kapalı bulunuyor.
Kastamonu’da yarın (11 Şubat 2025) okulların tatil edilip edilmediğine dair şu an için resmi bir açıklama bulunmamakta.
Zonguldak’ta okullar tatil mi?
Bilindiği üzere kar tatili kararları genellikle valilikler tarafından alınıyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve velilerin gözü Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Ancak kar henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Olası bir karar halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
Kars’ta okullar tatil mi?
Kar yağışının beklendiği Kars’ta yarın (11 Şubat 2025) okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Afyonkarahisar’da okullar tatil mi?
11 Şubat Salı bugün için Afyonkarahisar Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi.