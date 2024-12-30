Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar'da bugün eğitime bir gün ara verililmişti. Kar tatili yapan öğrenciler yarın okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil olacak mı, 31 Aralık Salı günü okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?
Yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil haberleri bekleniyor. Pek çok öğrenci ve veli “31 Aralık Salı günü okullar tatil olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil olacak mı, yarın okullar tatil mi Valilikten açıklama geldi mi?
Afyonkarahisar'da yarın okul tatil mi?
31 Aralık Salı günü Afyonkarahisar’da okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Afyonkarahisar’da bugün okullar tatil edilmişti.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Afyonkarahisar hava durumu nasıl olacak?
30 Aralık 2024 Pazartesi günü Afyonkarahisar hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 1° C, nem oranı % 95, rüzgar 12km/s ve Karlı olması bekleniyor. Afyonkarahisar yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 3° C, Güneşli olması bekleniyor.