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2025 MEB AGS - ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

2025 MEB AGS - ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

Tuğba Güner
08:4714/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AGS /ÖABT soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı! AGS soruları ve cevapları 13 Temmuz Pazar günü düzenlenen sınavların ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. 2025 MEB AGS - ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

MEB AGS ve ÖABT başvuru işlemleri 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ardından sınav tarihi için geri sayım başladı ve büyük gün geldi çattı. Sınava katılım sağlayan adaylar, MEB AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? araştırıyor.

ÖABT AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!


2025-AGS ve 2025-ÖABT: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadelerine yer verildi.


ÖABT AGS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN


AGS VE ÖABT CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?


ÖSYM tarafından düzenlenen AGS ve ÖABT soruları ve cevapları erişime açıldığında ÖSYM'nin resmi internet sayfası https://www.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik no ve şifre sorgulanabilecek.


SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ


AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Akademiye Giriş Sınavı sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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