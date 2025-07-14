AGS /ÖABT soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı! AGS soruları ve cevapları 13 Temmuz Pazar günü düzenlenen sınavların ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. 2025 MEB AGS - ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

1 /4 MEB AGS ve ÖABT başvuru işlemleri 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ardından sınav tarihi için geri sayım başladı ve büyük gün geldi çattı. Sınava katılım sağlayan adaylar, MEB AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? araştırıyor.

2 /4 ÖABT AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

2025-AGS ve 2025-ÖABT: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖABT AGS CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



3 /4 AGS VE ÖABT CEVAPLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen AGS ve ÖABT soruları ve cevapları erişime açıldığında ÖSYM'nin resmi internet sayfası https://www.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik no ve şifre sorgulanabilecek.

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