İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmış ardından çıktığı mahkemede tutuklanmıştı. Yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.