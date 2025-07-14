Görevden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Özer hakkında tahliye kararı verildi. Peki Ahmet Özer cezaevinden çıkacak mı, Esenyurt belediye başkanı görevine dönecek mi? İşte detaylar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı ikinci duruşma bugün görüldü.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında tutuklu yargılandığı için cezaevinde kalmaya devam edecek.
İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınmış ardından çıktığı mahkemede tutuklanmıştı. Yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Ahmet Özer kimdir?
Esenyurt Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van’da doğdu. Sosyoloji ve felsefe alanında eğitim alarak akademik kariyerine başlayan Özer, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını Hacettepe ve ODTÜ’de sosyoloji ve bilim felsefesi alanlarında yapmış ve Hacettepe’de “GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesini almıştı.
Özer, 1991-1997 yıllarında 145 belediyeyi içeren GAP Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Mersin Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Toros Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış, bu kurumlarda rektör yardımcılığı, dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi görevler üstlenmişti.
Özellikle kentleşme ve yerel yönetimler üzerine çalışmalara imza atan Ahmet Özer 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş yüzde 49 oranında oy alma başarısı göstererek sandıktan çıkan birinci isim olmuştu.