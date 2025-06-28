İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan, ileri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları gerekçesiyle infazı geçici olarak ertelenen ve tedavisi için jet ambulans uçak ile memleketi Aydın’a getirilen Ahmet Tekin Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.