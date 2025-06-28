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Ahmet Tekin Baykal öldü mü?

Ahmet Tekin Baykal öldü mü?

12:4328/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Ahmet Tekin Baykal kimdir?</p>
Ahmet Tekin Baykal kimdir?

İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan ve ileri evre KOAH ile lenfoma teşhisi sonrası sağlık durumu nedeniyle infazı ertelenen Ahmet Tekin Baykal, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki Ahmet Tekin Baykal kimdir, kaç yaşında, nereli?

İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan, ileri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları gerekçesiyle infazı geçici olarak ertelenen ve tedavisi için jet ambulans uçak ile memleketi Aydın’a getirilen Ahmet Tekin Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2008 yılında İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle 17 yıldır tutuklu bulunan Ahmet Tekin Baykal’ın cezaevi şartlarında kalması mümkün olmadığından dolayı infazı geçici olarak ertelenmişti. 

Geçtiğimiz aylarda Aydın’a gelerek Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Baykal’ın son günlerde tedavilere cevap vermediği ve gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı.

Baykal’ın cenaze töreninin, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacağı, ikindi namazına müteakip Bey Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Şevketiye Mezarlığında defnedileceği duyuruldu.

#Ahmet Tekin Baykal
#Ahmet Tekin Baykal vefatı
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