AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor. AK Part Istanbul ilçe başkan adayları belli oldu. Peki 8. Olağan İstanbul İl Kongresi AK Parti ilçe başkan adayları kim oldu? İşte İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt AK Parti ilçe başkan adayı isimleri.