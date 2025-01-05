AK Parti 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları devam ediyor.Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. Peki AK Parti ilçe başkan adayları kim oldu? İşte İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt AK Parti ilçe başkan adayı isimleri.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor. AK Part Istanbul ilçe başkan adayları belli oldu. Peki 8. Olağan İstanbul İl Kongresi AK Parti ilçe başkan adayları kim oldu? İşte İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt AK Parti ilçe başkan adayı isimleri.
Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.
AK Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir oldu.
Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:
AK Parti Bahçelievler ilçe başkanı adayı - Uğur Yılmaz
AK Parti Bağcılar ilçe başkanı adayı - Muhammed Yavuz Gültepe
AK Parti Bakırköy ilçe başkanı adayı - Ahmet Faruk Kuran
AK Parti Bayrampaşa ilçe başkanı adayı - Mehmet Acar
AK Parti Beyoğlu ilçe başkanı adayı - Kasım Fırat
AK Parti Büyükçekmece ilçe başkanı adayı - Mahmut Yusuf
AK Parti Çekmeköy ilçe başkanı adayı - Erdem Koçoğlu
AK Parti Esenyurt ilçe başkanı adayı - Toğay Çoban
AK Parti Fatih ilçe başkanı adayı - Fatih Karaismailoğlu
AK Parti Kadıköy ilçe başkanı adayı - Ahmet Öztürk
AK Parti Kartal ilçe başkanı adayı - Haydar Göksoy
AK Parti Kağıthane ilçe başkanı adayı - Erkan Yıldırım
AK Parti Maltepe ilçe başkanı adayı - Serkan Bahadır
AK Parti Sancaktepe ilçe başkanı - Feyzullah Torlak
AK Parti Silivri ilçe başkanı - Sami Barlas
AK Parti Sultangazi ilçe başkanı - İmdat Kamacı
AK Parti Sultanbeyli İlçe başkanı Ayhan Üşdi
AK Parti Şişli ilçe başkanı adayı - Serkan Polat
AK Parti Tuzla ilçe başkanı adayı - Şeref Çolak
AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanı adayı - Mustafa Yalçınkaya