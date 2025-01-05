Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AK Part Istanbul ilçe başkan adayları isim listesi açıklandı: İşte 19 ilçenin başkan adayı

AK Part Istanbul ilçe başkan adayları isim listesi açıklandı: İşte 19 ilçenin başkan adayı

13:275/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>AK Part Istanbul ilçe başkan adayları</p>
AK Part Istanbul ilçe başkan adayları

AK Parti 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları devam ediyor.Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. Peki AK Parti ilçe başkan adayları kim oldu? İşte İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt AK Parti ilçe başkan adayı isimleri.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor. AK Part Istanbul ilçe başkan adayları belli oldu. Peki 8. Olağan İstanbul İl Kongresi AK Parti ilçe başkan adayları kim oldu? İşte İstanbul Bahçelievler, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt AK Parti ilçe başkan adayı isimleri.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir oldu.

Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

AK Parti Bahçelievler ilçe başkanı adayı - Uğur Yılmaz

AK Parti Bağcılar ilçe başkanı adayı - Muhammed Yavuz Gültepe

AK Parti Bakırköy ilçe başkanı adayı - Ahmet Faruk Kuran

AK Parti Bayrampaşa ilçe başkanı adayı - Mehmet Acar

AK Parti Beyoğlu ilçe başkanı adayı - Kasım Fırat

AK Parti Büyükçekmece ilçe başkanı adayı - Mahmut Yusuf

AK Parti Çekmeköy ilçe başkanı adayı - Erdem Koçoğlu

AK Parti Esenyurt ilçe başkanı adayı - Toğay Çoban

AK Parti Fatih ilçe başkanı adayı - Fatih Karaismailoğlu

AK Parti Kadıköy ilçe başkanı adayı - Ahmet Öztürk

AK Parti Kartal ilçe başkanı adayı - Haydar Göksoy

AK Parti Kağıthane ilçe başkanı adayı - Erkan Yıldırım

AK Parti Maltepe ilçe başkanı adayı - Serkan Bahadır

AK Parti Sancaktepe ilçe başkanı - Feyzullah Torlak

AK Parti Silivri ilçe başkanı - Sami Barlas

AK Parti Sultangazi ilçe başkanı - İmdat Kamacı

AK Parti Sultanbeyli İlçe başkanı Ayhan Üşdi

AK Parti Şişli ilçe başkanı adayı - Serkan Polat

AK Parti Tuzla ilçe başkanı adayı - Şeref Çolak

AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanı adayı - Mustafa Yalçınkaya

#AK Parti
#AK Part Istanbul ilçe başkan adayları
#İstanbul AK Parti ilçe başkanları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Part Istanbul ilçe başkan adayları isim listesi açıklandı: İşte 19 ilçenin başkan adayı