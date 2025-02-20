Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozetlerini taktı. Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi. İşte AK Parti'ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler: