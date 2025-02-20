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AK Parti’ye hangi belediye başkanları katıldı? Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti’ye hangi belediye başkanları katıldı? Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

09:4520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>AK Parti’ye katılan belediye ve başkanları</p>
AK Parti’ye katılan belediye ve başkanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozetlerini taktı. AK Parti saflarına katılan arasında, CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş da yer aldı. İşte AK Parti’ye geçen belediye ve başkanları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozetlerini taktı. Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi. İşte AK Parti'ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi )

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (Yeniden Refah Partisi )

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (Yeniden Refah Partisi)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti )

Murat Daban – Manisa, Selendi (Yeniden Refah Partisi )

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (Yeniden Refah Partisi )

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (Yeniden Refah Partisi )

#AK Parti
#Ak Partiye Katılan Belediyeler
#Hamit Tutuş

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