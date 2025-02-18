Türkiye'de akciğer kanseri oranı ne kadar?

Türkiye'de akciğer kanseri oranı dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu belirten Doç. Dr. Özaslan, bunun nedenini sigara içiminin yüksekliği olduğunu vurgulayarak bu hastalığa yol açan nedenler ve görülme oranları hakkında şu bilgileri verdi:

“Akciğer kanserinin yüzde 85-90'ının sebebi zaten sigara. İkinci sebebi de hava kirliliği. Arkasından kimyasallar veya düşük oranda da genetik geliyor. Avrupa'da sigara içme oranı en yüksek ülkelerden biriyiz.