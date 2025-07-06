ÖSYM tarafından, 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) yapıldı. 151 bin 165 kişinin başvurduğu sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınav sonrası PDF formatında yayımlamakta. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki ALES sınav soruları açıklandı mı? 2025 ALES/2 sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Sorulara nasıl bakılır?

1 /5 Başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) bugün yapıldı. ALES, senede 3 kez uygulanıyor. ALES/2 sınav süresi 150 dakika yani 2,5 saattir. (ALES/2 sonuçları 25 Temmuz’da açıklanacak.

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ALES/2 Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES/2 sınavının ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.



3 /5 2025-ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.''

2025-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

4 /5 ALES/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.