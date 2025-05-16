Bu değişim yatırımcı yönelimlerine de yansıdı. Son haftalarda altın ETF’lerinden çıkışlar olurken, spot Bitcoin ve kripto fonlarına güçlü girişler görüldü. Vadeli işlemlerde de altına olan ilgi azalırken Bitcoin pozisyonlarında artış gözlendi.

Analistlere göre bu fark sadece altının zayıflamasından değil, Bitcoin'e özgü katalizörlerin etkisinden kaynaklanıyor.