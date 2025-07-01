Altın yükselişte: Gözler FED faiz kararı Temmuz toplantısında! ABD Merkez Bankası (FED) faizde indirime gidecek mi?

Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler ABD Merkez Bankasının da (Fed) odağında bulunurken, tarife risklerinin azalmasının Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faizde indirime gidecek mi?İşte, detaylar...
Altın, FED'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde iki faiz indirimi yapacağına dair beklentilerle birlikte yükselişe geçti. Gözler tarife görüşmelerinde.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.
Bowman, Çekya Merkez Bankası sponsorluğunda Prag'da düzenlenen araştırma konferansında, para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Fed'in geçen hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsatan Bowman, "Bu kararı destekledim çünkü veriler sağlam bir iş gücü piyasası olduğunu gösteriyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize yakın olduğunun daha fazla teyit edildiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bowman, enflasyon mevcut seviyesine yakın kalır ya da hedefe yaklaşmaya devam ederse veya veriler iş gücü piyasası koşullarında zayıflama işaretleri gösterirse, politika faizini düşürmeyi düşünmenin uygun olacağını söyledi.
Ticari gelişmelerden veya diğer faktörlerden kaynaklanan önemli ekonomik etki görülmediğini savunan Bowman, büyümedeki bir miktar yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.
Bowman, iş gücü piyasasının da artık özellikle sıkı veya önemli bir enflasyon baskısı kaynağı gibi görünmediğini, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da son üç ayda daha ılımlı hale geldiğini vurguladı.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını, 29-30 Temmuz tarihlerindeki PPK toplantısı ardından 30 Temmuz günü saat 21:00 sıralarında duyuracak.
2025 HAZİRAN TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'da sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttuğu kaydedildi.
ALTIN YÜKSELİŞTE
Altın, ABD Merkez Bankası’nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi.
Yatırımcılar, 9 Temmuz’daki ABD gümrük tarifesi son tarihi öncesinde ticaret görüşmelerini yakından izlemeye devam ediyor.
Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra yaklaşık 3.310 dolar seviyesinde işlem gördü. Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Perşembe günü açıklanacak istihdam raporu da, ABD Hazine tahvillerinde getirilerin düşmesine neden olabilecek olası bir etken olarak görülüyor.
Altın, bu yıl yaklaşık dörtte bir oranında değer kazandı ve Nisan ayındaki rekor seviyeden sadece 200 dolar kadar aşağıda işlem görüyor. Bu yükseliş, artan ticaret ve jeopolitik risklerin etkisiyle destekleniyor. Trump’ın tarife politikasının ekonomik etkisine dair belirsizlik ve ABD varlıklarından çıkış, dolar endeksinin yılın ilk altı ayında yüzde 11’e yakın düşmesine neden oldu.
Singapur saatiyle sabah 8:44 itibarıyla spot altın yüzde 0,3 artışla 3.311,64 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise Pazartesi günü yüzde 0,5 geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 daha düştü.
Platin, Haziran ayında neredeyse yüzde 29 artışla tüm zamanların en iyi aylık performansını sergilemesinin ardından, yüzde 0,6 artışla 1.367,10 dolara yükseldi. Gümüş ve paladyum da değer kazandı.
Trump: Ekonomi Daha İyi Ama Powell Faiz İndirimine Direniyor
Leavitt, Trump’ın politikaları sayesinde ABD’de tarihi düşük enflasyon oranlarının görüldüğünü ve yaşam maliyetlerinin düşmeye devam ettiğini ifade etti. Ancak, Trump’ın Powell’ın yerine faiz oranlarını indirecek birini atamamasına dair gelen bir soruya Leavitt, bunun Başkan Trump’ın vereceği bir karar olduğunu söyledi. Leavitt, Trump’ın seçim döneminde Joe Biden’ın başkanlığı altında defalarca faiz indirimi yapılmasına karşın, Powell’ın şimdi ekonominin çok daha iyi durumda olmasına rağmen faizleri indirmeyi reddettiğini belirtti. Leavitt, “Bunun gerçekten iyi bir açıklaması yok” diye ekledi.
Son olarak, Powell’ın yerine geçebilecek olası adaylara yönelik bir soruya yanıt veren Leavitt, bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı ve Trump’ın önüne geçmek istemediğini söyledi.