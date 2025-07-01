Altın yükselişte: Gözler FED faiz kararı Temmuz toplantısında! ABD Merkez Bankası (FED) faizde indirime gidecek mi?

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?





ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi.

Bowman, Çekya Merkez Bankası sponsorluğunda Prag'da düzenlenen araştırma konferansında, para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in geçen hafta politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu anımsatan Bowman, "Bu kararı destekledim çünkü veriler sağlam bir iş gücü piyasası olduğunu gösteriyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize yakın olduğunun daha fazla teyit edildiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bowman, enflasyon mevcut seviyesine yakın kalır ya da hedefe yaklaşmaya devam ederse veya veriler iş gücü piyasası koşullarında zayıflama işaretleri gösterirse, politika faizini düşürmeyi düşünmenin uygun olacağını söyledi.

Ticari gelişmelerden veya diğer faktörlerden kaynaklanan önemli ekonomik etki görülmediğini savunan Bowman, büyümedeki bir miktar yavaşlamaya rağmen ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini belirtti.

Bowman, iş gücü piyasasının da artık özellikle sıkı veya önemli bir enflasyon baskısı kaynağı gibi görünmediğini, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da son üç ayda daha ılımlı hale geldiğini vurguladı.



















