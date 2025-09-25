Altın, 2025 başından itibaren peş peşe rekorlar tazeledi. Ons fiyatı bu yıl yatırımcılarına yüzde 43'ün üzerinde getiri sağladı. Capital Economics'ten Hamad Hussain, altın fiyatlarına dair öngörüsünü açıkladı. Altında yükseliş devam edecek mi? Altın ons başına ne kadar olur, gram altın kaç TL'ye ulaşır?